政府允加快清關　藥房業料數十萬口罩稍後輸港

香港防疫用品短缺，商務及經濟發展局局長邱騰華今早(29日)與多個商會，討論本地防疫保護物資供應情況，據了解，政府以行政理由，拒絕向市民派發口罩。與會的港九藥房總商會理事長林偉文表示，商會獲個別內地廠家口頭答應提供口罩，估計8至10日後有數十萬個口罩供港，數目不算多。

林稱，政府要求藥房業透過不同渠道採購口罩，勸喻定價要克制，而正放春假的內地口罩廠商已提早復工，考慮到內地亦有大需求，藥房界已聯絡印尼及越南等東南亞地區的廠商採購。由於全球對口罩有需求，採購有困難，有別於17年前沙士主要在廣東省及香港爆發，口罩短缺可於2至3日內補充。

商會轄下有200多間會員藥房，現只有極少口罩供應，政府答應若廠商有防疫用品到港，可加快清關。政府又要求中華總商會呼籲生產口罩及防疫保護物資的廠家盡量協助香港，並與藥房、零售及中總等組成群組繼續跟進供應情況。

商務及經濟發展局發言人表示，該局和相關部門代表今與本地8個商會和零售業界代表會面，了解本港防疫保護物資的供應情況、入囗商與零售商所遇到的困難，望可提供協助，共同應對目前新春期間供應較為緊張的情況。

政府一直有和內地部門保持溝通，例如通過兩地海關協作，就政府採購的個別批次跟進清關情況，以促進供應，政府會協助跟進業界採購及清關問題，令物流和供應運作更順暢。海關正循消費品安全、商標和商品説明，例如產地來源三方面加強巡查，防止銷售方面有違法情況。