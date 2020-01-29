最國際化大學排名城大奪冠　港大居亞軍

英國《泰晤士報高等教育特刊》(THE)今(29日)公布2020年最國際化大學排行榜，該排行榜涵蓋全球170所學校，主要衡量國際學生與國際教職員佔比、國際合著論文和國際聲譽等項目進行評分。香港有3所大學上榜，其中城市大學及香港大學分別奪冠亞軍，而香港中文大學亦排名第5，表現不俗。

排名第一的城大有來自全球44國家、超過4000名交換學生，每年更有超過1200名學生到他國當交換生。不過，城大校長郭位早前接受傳媒訪問時指，受反修例示威浪潮影響，今年第二學期交換生名額將會減25%，多名外籍學生稱不願回校。

位居第2的港大有超過2萬名學生，當中近8000人來自海外。該篇特刊指出，亞洲大學的學術研究質量增進，包括中國、日本與台灣的大學都比去年獲得更多票數，大學排名也比過去提升。

整體而言，前10名由瑞士、英國、香港和新加坡的學校霸佔，瑞士的洛桑聯邦理工學院和蘇黎世聯邦理工學院並列第3。第6名是倫敦帝國學院，新加坡國立大學和英國牛津大學並列第7，第9為劍橋大學，第10則是新加坡南洋理工大學。