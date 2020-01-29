斥政府抗疫不力　博愛及東區醫院逾50護士告病假

武漢肺炎疫情襲港，港府多日來堅拒「封關」，醫護界醞釀下周一(3日)罷工，近日亦愈來愈多醫護集體告病假，疑藉此逼政府「封關」及表達對防疫措施不足的不滿。博愛醫院今日(29日)有26名手術室護士集體告病假，東區醫院疑有多達25名護士告假。

博愛醫院回覆承認，手術室今有26名護士申請病假，院方會根據既定人力資源程序處理員工病假。因應公立醫院啟動「緊急應變級別」，該院日前已經檢視非緊急服務及調節服務量，包括非緊急手術的安排，故今日手術室服務不受影響。該院會留意人手情況，盡力維持正常服務。

律敦治醫院今有一群醫護人員向醫管局高層發信，批評政府昏庸無能，指「任由關卡不設防，令大量疫區人口湧港，更公開對市民妄言於公共地方無需戴口罩防備。」信中又批評現時的局部封關措施形同虛設，轟特首林鄭月娥傲慢無禮。

信件要求醫管局向政府促立即全面落實邊境防疫措施，關閉所有中國旅客入境通道。信中指「面對天災，我們沉著應對，面對人禍，我們不能作出無謂犧牲，任由政府請客，醫護埋單」，更指若政府不作出適時回應，不排除參與工業行動。