政Whats噏：黃梓謙批政府　抗疫決策慢幾拍

武漢肺炎蔓延至港，政府抗疫無力，未能阻止疫情擴散。平等機會委員會委員黃梓謙(Gary)亦都忍唔住，喺社交平台上大鬧政府整體政策一直後知後覺，直指政府嘅兩大弱點：「決策慢幾拍，解說又趕客。」

Gary喺貼文中話不論係防疫抗疫，政府嘅工作一直落後，訊息發放出錯、決策草率又舉棋不定，政策又唔透明。佢話香港財政儲備豐厚，如今市民需要捱貴口罩，又要從外國採購搓手液，就係因為政府冇思考多幾步，冇喺疫情大爆發前添購口罩，一切嘅政策仲要等特首返港後先可拍板，整體政策一直後知後覺、邊錯邊改、見步行步，部分措施仲忽視咗民情，造成反彈。

從過去大半年嘅觀察，Gary認為政府嘅兩大弱點係「決策慢幾拍，解說又趕客」。佢建議政府趁依家仲有一啲喘息空間，就應該進一步從源頭堵截，否則，到疫情喺醫院同社區爆發先調整政策措施，就為時已晚啦！

有網民就留言話作為小市民，唯一防護工作就係戴口罩，但時至今日市面真係有錢都買唔到口罩喇！Gary回應話，政府連最基本嘅保障都冇辦法提供畀市民，反映政府管治水平低落，仲反問唔通呢啲又係因為深層次矛盾咩？