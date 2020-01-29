妻女探親滯留湖北求助無門　港爸轟港府處事拖拉

武漢肺炎疫情嚴峻，湖北省逾10個城市遭封城，有港人爸爸今日(29日)苦訴其妻女因拜年而滯留該省約10日，批評港府處事拖拖拉拉，未有積極安排滯留當地的港人返港，要求港府考慮以包機方法接載港人回家，「對政府好失望，日日等運到、等安排，好想同家人團聚！」

政府昨日(28日)表示內地有約200名港人求助，全部與湖北省有關，主要因為當地公共交通服務中斷而滯留當地，港府正與中央政府商討，在安全和可行情況下安排他們返港。

李先生的妻子及女兒上周六(25日)年初一到達湖北孝感市拜年探親，當地距離武漢僅約70公里。隨着武漢在上周四(23日)起緊急封城，包括孝感市在內的多個湖北省城市如赤壁及荊門等陸續封城，使她們滯留當地。李先生透露妻女只能每日足不出戶，與當地親人互相照應，但未知歸期，情緒大為低落。

李先生曾致電多個政府部門及衞生署熱線等求助不果，直指對政府信心跌至谷底，「港府行事作風畏首畏尾，個個官員好似少做少錯！」他自言心急如焚，盼港府盡快以任何方式包括包機及包車等將家人帶離當地，「眼見外國如日本及美國都包機接人回家，希望港府做啲嘢！」