醫院外科口罩依美國標準　細菌及顆粒過濾逾99%

醫院管理局總感染控制主任賴偉文表示，外科口罩一般有3層，包括防水層、過濾層及吸濕層，根據世衞在2014年的指引，目前沒有外科口罩過濾效率的統一標準，醫管局目前依從美國標準，即要達90%至95%細菌過濾能力。

賴指，醫管局採購的外科口罩雖屬第一級，但在細菌過濾及顆粒過濾，都分別有99.9%和99.7%的效能，即達第二級口罩的標準。在分流站的前線醫護人員多數接觸個別病人的時間不多，加上病人入院，本身會戴上外科口罩，故風險相對不高。他提醒，一般外科口罩不會佩戴超過8小時，若使用期間因說話弄濕口罩就需要更換，更換前後亦要用酒精搓手液洗手。

至於醫管局被指防護裝備不足，賴表示現時醫管局轄下的每間醫院保護衣都足夠使用3個月，亦會持續補給。快速測試劑方面，醫管局已分批購買，首批有8000個，最快下月1日能使用；第二批有1.2萬個。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，一般醫護人員若非要處理懷疑或確診新型肺炎個案，用第一級外科口罩已足夠。他明白目前市面口罩供應不足，若市民沒有口罩，盡量不要外出，此外亦不應上學，直到疫情穩定下來。

至於新型冠狀病毒疫苗製作，袁指難以估計確實所需時間，相信最少以年計算，因要先在動物進行最少半年至一年實驗，且獲監管機構批准後，才可在人體做實驗，而現時港大作的疫苗只仍在「seed(種子)」的階段，尚未研發成功。他又指，現時肺炎病毒傳播力較當年沙士高，家庭傳播能力亦強，部分案例患者發病前更沒有病徵，疫情將會非常嚴重，很可能會變成疫區，未來14日將非常重要。