湛江患者曾住將軍澳廣場2座　或有傳染性

衞生防護中心接獲多宗武漢肺炎確診病人曾在香港逗留的通報，包括美國、台灣、海口及湛江病人，防護中心正追蹤。其中湛江一名病人到武漢後於1月16日到香港，至上周四(23日)發病，曾入住將軍澳廣場二座，期間可能有傳染性。將軍澳廣場客戶服務中心(住宅)表示，會盡快安排把第2座整幢及所有出入通道消毒。

將軍澳廣場發出通告，稱接獲衞生防護中心人員來電和電郵，指將軍澳廣場二座有一名55歲男住戶於前日(27日)在湛江確診患上武漢肺炎。客戶服務中心將按肺炎及呼吸道傳染病預備及應變計劃第3級緊急應變級別(3B級)，作出跟進。服務中心正與清潔承辦商商討，先行安排進行第2座整幢徹底消毒，其他座的大堂與穿梭大堂及住宅各主要出入通道，亦會進行清潔消毒，中心已將有關情況通知將軍澳廣場業委會，並準備通知所有業戶。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上指，台灣兩宗個案在1月23日發病前一日乘坐CX408航班，海口個案在1月27日發病，曾乘KA694航班。