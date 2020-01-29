運輸署牌照處因防疫暫停服務　司機續牌無門被迫無牌駕駛

政府防疫新招令多項公共服務變「真空」！有駕車者因為牌照今日(29日)到期，按預約今日去觀塘辦事處續牌，卻因為運輸署牌照事務處暫停服務而「摸門釘」，她急忙打運輸署熱線電話，又無人聽，擔心變成「無牌駕駛」，批評政府急驚風式煞停公共服務，處事亂龍。

任職護士的毛小姐表示，她工作的醫院位置偏遠，須駕車上下班，本來預約好日子到觀塘牌照事務處續牌，但她如約去到，竟發現整個牌照處暫停服務，告示通知市民「請另行預約時間」。她質疑：「都唔知幾時開番，點預約呢？」她致電運輸署熱線電話但無人聽，於是打去警方交通部，查詢：「如果抄牌點算？」對方告知有7日酌情期，毛小姐擔心未來7日也無法續牌，既擔心無牌駕駛，又無奈表示上下班非常不便，或考慮如常駕駛。

此外，警方今日亦宣布暫停部分非緊急服務，直至另行通告，當中包括性罪行定罪紀錄查核、申請無犯罪紀錄證明書、查閱刑事定罪紀錄資料、警察牌照課牌照申請、查閱交通違例判罪及定額罰款事項，而今日至2月2日期間舉行的招募活動及遴選面試將作特別安排，招募組將個別聯絡各受影響之投考人。