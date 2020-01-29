港鐵爆武漢肺炎疑雲　荃灣線車長不適職員登列車消毒

武漢肺炎來勢洶洶，市民人人自危。網上流傳一條影片，顯示荃灣線中環站今日(29日)有兩名身穿全副保護衣物的人士，到港鐵車廂中進行消毒，令港鐵捲入疫症疑雲。有荃灣線車長指，今日有車長駕駛該線一列編號為T37的列車後感到不適，有輕微發燒，照X光後顯示肺部未有異樣。東網正向港鐵求證事件。

經常報導港鐵消息的facebook專頁「Riders」今晚上傳一段長約3分鐘的影片，顯示一名身穿白色全身防護服的人士，在港鐵中環站步上樓梯前往該站荃灣線月台，並進入一列列車的第一卡車廂，當時車上有乘客落車。該名人士敲打駕駛室門，吩咐在其內的車長可以離開，而該名車長有戴口罩。

同一時間，月台上有另一名人士戴上頭盔、護目鏡、口罩，並穿上藍色的保護袍、手套，手持抹布、裝有液體的噴壺及水桶，並與身穿白色全身防護服人士一同進入駕駛室，疑似為駕駛室消毒。

該專頁指，今日傍晚有荃灣線車長身體不適，懷疑與武漢肺炎有關，於是港鐵派人於中環站全副保護裝備登上列車消毒。

本身是荃灣線資深車長的梁志成表示，他看過相關影片，他引述網上消息指涉事列車編號為T37，一名車長下午4時許駕駛該列車後感到頭暈及呼吸困難，之後通報車務控制中心，港鐵於是派人消毒該列車的頭4卡車廂；該車長求醫後證實有發燒，但照X光顯示其肺部沒有異樣，醫生給予其4日病假留家休息。