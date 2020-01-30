武漢肺炎疫情湧港　西九高鐵站等部分口岸凌晨「封關」

武漢肺炎疫情極速在全球擴散，防疫後知後覺的特區政府，在前日(28日)才公布包括被形容是「局部封關」的新七招，在今日(30日)凌晨零時起，高鐵西九龍站、紅磡站、沙頭角及文錦渡等6個水陸口岸會暫停服務或部分服務暫停。

其中，高鐵西九站在昨晚10時35分，港鐵職員搬來覆蓋寫有「今天的列車服務已經停止」帆布的鐵欄，正式關閉離境閘口。至於入境閘口方面，有工友在替閘口清潔消毒後，港鐵職員於昨晚約11時35分拉閘，西九龍站入口隨後亦於11時53分拉閘關閉，職員則在閘上貼上告示告知乘客「封關」至另行通知，惟因閘上較平滑，在未能貼上告示下便拉閘離去。

據了解，最後一班到境列車於晚上10時35分抵埗，車上滿載戴口罩的乘客，最後一名乘客至晚上11時30分才出閘，工友隨即替閘口消毒清潔。西九站C出口則於晚上約11時53分關閉。

一名去江西探親的港人游小姐表示，疫情擴散下江西人少車少，當地政府加大力度防疫，不少市民均盡量留在家中沒有外出，公交亦已停頓。由於得悉今日凌晨封關，遂趕搭尾班車返港，她指過關時有量度體溫。

此外有姓田的香港男乘客，年卅返潮洲普寧度歲，原本年初十才回港，但得悉港府封關遂趕搭尾班車返港。他在普寧登車，當時已全車爆滿，每個乘客均戴口罩。他據聞普寧當地有村封閉半日，有自武漢的人返來亦須被強制隔離，當地買口罩較為困難，他惟有自備口罩前赴當地。

另有一名姓王香港人去深圳探親，他指當地口罩短缺，但市面未有恐慌，形容「有序無亂」，政府有呼籲民眾做好防疫措施，防止疫情蔓延。他過關時情況平靜，未有出現混亂情況。