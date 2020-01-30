東方日報A1：封關漏網廢官禍港　末世疫慌乜都搶光

武漢肺炎疫情擴至全球各地，內地及世界華人搶購防疫用品令供應緊張，但港府無能，既不肯封關阻肺炎患者湧港，亦拒向市民派口罩，市民只有瘋搶消毒用品抗疫自保。春節假期結束，市民昨日紛紛出動搶購極小量應市的口罩，旺角及大埔等地區均現逾千人長龍，空手而回的市民鼓譟，有人連消毒濕紙巾及漂白水亦不放過，而不安情緒擴至搶購米麵等乾糧。港九藥房總商會透露，內地廠家已提早復工答應供應數十萬個口罩，但預料起碼「十日、八日」才到港，即二月六日料又掀起另一番搶購潮。

香港防疫用品短缺，除「一罩難求」外，不少網上平台或實體藥房的酒精濕紙巾及酒精搓手液均售罄。旺角多間藥房出現等候開門人龍，任職資訊科技行業的陳先生以為有口罩售賣排隊，他指早前網購了一批口罩自用，但仍擔心不夠用，藥房開門後始知無貨，只好買數包消毒濕紙巾「頂住」。

一間連鎖泰國雜貨店昨午出售一批防護口罩及一般外科口罩，旺角店早上六時已有人排隊，大埔超級城分店近一千五百人「打蛇餅」輪候，全店供應約三百盒口罩，每人限買一盒，因優先讓醫護、海關及入境處前線人員購買，餘下幸運兒只有百多人，大批輪候者失望而回，一度鼓譟，有人批評政府抗疫無能，致市民搶購。旺角兩間大型超市貨架上的消毒藥水、漂白水及酒精搓手液等，自年三十（24日）被顧客搶購一空後，至昨午仍未補貨。

將軍澳東港城超級市場就出現搶糧潮，下午即食麵貨架幾近被掃光，罐頭、米及油等被搶購，重災區凍肉櫃空空如也，職員搬來多箱凍肉「補貨」，市民即擁上伸手擸走箱內的凍肉。北區超市情況相近，油、米和凍肉均被掃光。有市民坦言擔心疫情愈來愈嚴重，恐日後無糧食買，故積穀防饑，但有市民認為搶購行為瘋狂。

澳門政府統籌數千萬個口罩，再向市民派發，本港商務及經濟發展局局長邱騰華與八個商會會晤討論防疫保護物資供應情況，據悉會上有人提到派口罩建議，港府以本港人口多達七百多萬人，行政上難做到而拒絕。與會港九藥房總商會理事長林偉文指，港府要求藥房業界透過不同渠道採購口罩，勸喻定價要克制，藥房業界除向內地廠商求助，亦聯絡印尼及越南等東南亞地區廠商採購。

林指，全球對口罩有需求，本港採購困難，有別於十七年前沙士疫情主要在廣東省及香港爆發，口罩短缺可於兩至三日內補充。港府答應若廠商有防疫用品到港可加快清關，會協助生產口罩及防疫保護物資供港。副會長劉愛國指內地及台灣口罩貨源暫停供港，只能依靠泰國貨源，大部分藥房無口罩供應，預期最快初十（2月3日）才有供應，但難估計數量，有供應商則三月才供貨。

商經局發言人指，政府通過中港兩地海關協作就政府採購的個別批次跟進清關情況，以促進供應，並會協助跟進業界採購及清關問題，令物流和供應運作更順暢。消費者委員會上月中至昨日接獲六宗口罩貨品質素、價格爭議及營商手法的投訴，另有五宗因延期或沒有送貨，與執法機關聯繫通報和執法遏止歪風。

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