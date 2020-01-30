Dr.東：周末戀床延吃早餐　消化及代謝紊亂更易肥

不規律生活會增加肥胖風險，很多人會在周末及放假時較遲起床、不吃早餐，生活作息與正常日子大不同。西班牙一所大學的研究發現，若周末進食第一餐的時間較平日推遲，身體便會出現「飲食時差」，其生理時鐘及代謝均會紊亂，在此情況下，即使周末進食的卡路里與平時相若，不規律生活者也會較容易變胖。研究認為，即使在周末，人們的首餐進食時間也不應與平日相差太大。

西班牙巴塞隆拿大學向該國及墨西哥的合共1000多名年輕人進行研究，分析他們平日及周末進食時間，以及體重變化的關係。結果發現，周末放假時，首餐進食時間較平日愈遲的年輕人肥胖風險愈高；午餐及晚餐的飲食時差若上，也有同樣情況。舉例來說，若平日是早上8時進食早餐，但一到周末就推遲至上午11才進食，體重就會節節上升。

研究人員發現，平日與周末的飲食時差相差3.5小時，體重指數（BMI）就會增加1.5個單位，十分驚人。即使周末所攝取的卡路里與平日相若，體重亦會增加，尤其容易肥在腰部。研究學者解釋，人體的生理時鐘沒有周末、平日之分，只會習慣性地依照平日進食時間運作，一旦出現飲食時差，生理時鐘及代謝系統就會紊亂，影響脂肪消化。

研究團隊經控制飲食方式、睡眠時間及運動量等影響因素再分析，得出的結論也一樣。學者指出，不想體重無故上升，建議人們即使到了周末，三餐進食時間亦勿與平日差別太大，否則會打亂身體節奏。

不過，生活節奏忙碌的港人，除了周末因「戀床」而不吃或推後吃早餐外，平日也有不少人謝絕早餐，去年一項大型調查便發現，受訪港人每天吃早餐的習慣在亞太區僅排名尾4，比澳洲、印尼及南韓略高，而「沒有時間」竟是最多香港受訪者不吃早餐的原因。

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