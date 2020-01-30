全城疫慌鬧口罩荒　市民排隊等天光

於全港共開設多達230間分店的屈臣氏，今日(1月30日)凌晨時分在社交網站發貼，指暫時只能提供每間分店約20盒手術口罩，而且每店到貨時間亦不盡相同，店方會於到貨後由店員向等候顧客派籌，額滿即止，建議市民不要大清早甚至通宵排隊，以免聚集人流，令健康風險提高。

其中位於油麻地佐敦道23號地下的分店，一名正在輪候的梁小姐表示，她是一名學生，家住屯門，今日(30日)清晨6時左右抵達該店，其時連同她合共4人在排隊輪購，梁稱家中口罩已用清光，希望此番能順利購得口罩。

此外，位於將軍澳東港城的屈臣氏，已有為數百餘人在排隊等候店舖開門營業，望能爭取能買到口罩。

將軍澳居民陳婆婆指，昨晚媳婦通知她上址有口罩出售，於是今晨3時起床梳洗後，到店舖排隊輪購口罩，她指自己並不擔心受感染，只擔心子女在外工作被感染。另外一位黃女士指，她由朋友通知店舖今日有口罩出售，故一早到場排隊。黃婦續指政府應該一早封關，昨晚才封關實在是太遲，她擔心會中招，但不敢批評政府是否失職。

另一位林女士擔心被感染，指政府辦事不力，沒有顧及香港人。市面不夠口罩供應，政府同時囤積大量口罩，指政府官員絕對是失職，必須要問責落台。