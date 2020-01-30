網民熱話：除菌定重用？　清潔女工屋邨晾口罩惹恐慌

疫情肆虐，口罩難求。有網民在天水圍天逸邨內發現有清潔女工在晾曬口罩，十分傻眼，更擔心有人將口罩「曬完重用」，直斥其行徑無知，惟東網了解後，卻發現另有別情。

相關貼文由網民‎安晴前日(28日)於Facebook群組「香港人連儂牆」分享。從附圖可見，一名清潔女工身穿制服，在屋邨樓宇外的喉管上晾曬口罩，看上去數量不少，場面非常誇張。面對疫症，發文者亦忍不住粗口以對，似對相關行徑感到不憤。

貼文一出，網上狠批之聲遍起，有人表示「心驚」；有網民呼籲大眾：「剪爛先好掉」；亦有人稱要「燒晒佢」；有留言則擔心是清潔工沒有足夠口罩，懷疑曬完重用純屬無奈之舉。當記者進一步查詢，卻發現另有情況。

元朗區議員巫啟航回覆查詢指，相關口罩是由管理公司派發給工友，並未經人使用。相信是工友將口罩從倉中取出，為除霉菌，這才清洗晾曬。巫已要求管理公司制止有關行為並棄置相關口罩，亦要求公司教導工友正確使用即棄口罩，以及提供足夠口罩提供給前線工友。記者致電管理公司，職員稱負責人仍在放假，未能即時回覆。

網民有話說：

慎之慎之：咁樣係會害死人㗎！

Eirini Elpida：其實更擔心係前線清潔姐姐買唔到口罩，公司又唔提供，佢哋先咁做。

Edith Chan：豈有此理，不做好衞生工作，只做無知行為

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