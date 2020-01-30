議員轟口罩短缺　陳肇始稱日內有貨返　　

武漢肺炎愈發擴散，立法會衞生事務委員會特別會議今日(30)開會討論新型冠狀病毒感染的預防措施，食物及衞生局局長陳肇始表示，港府已多管齊下增加口罩供應，供應商正積極於全球採購，有140個口罩供應商將於一、兩天內有口罩返貨。她亦知坊間有爭相搶購糧食情況，強調現時糧食供應正常。

陳肇始於會議上多次被質問本港口罩短缺問題，批評港府連最基本的防疫保護措施都欠奉，鄭泳舜議員批評：「我由年三十至年初六，聽你話承諾會有口罩，到呢一刻都講唔到幾時有貨，有幾多貨！」陳淑莊議員激動大罵：「依家全城要凌晨排隊搶口罩，點解大家乜嘢都要撲呀？因為政府廢，搞到港人要自救呀！」

陳肇始在會上未能正面回應香港確切有口罩的供應時間，僅指正積極於全球搜羅口罩，供應商正努力協調。她又指懲教署每月生產110萬口罩，近日已加班，港府正探討如何加大本地生產。她指政府要儲備1000萬個口罩提供予公立醫院使用。

入境處透露，過去幾日已成功阻截接近1600名來自湖北旅客入境，亦有超過1300名湖北人離境，相信境內的湖北旅客已不多，港府至今巡查了110間酒店，暫時只發現有15位湖北人，已向他們派發健康單張。而過去5日有2萬多名內地旅客入境。