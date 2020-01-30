印菲駐港領事禁外傭往內地　促在內地者回港

武漢肺炎在內地及香港蔓延，跨境活動引起恐慌，在港有30多萬名國民做家傭的菲律賓及印尼，其駐港總領事館昨(29日)向本港中介公司發信，要求通知傭工不可前往內地，並要在口岸封關前盡快回港。僱主團體指，僱主都會擔憂健康安全，而外傭有香港身份證仍可回港，兩國政府不必擔心。

印尼駐港總領事Ricky Suhendar昨向在港印尼中介公司發信，指鑑於內地幾個主要城市爆發冠狀病毒，並考慮到港府最近採取減少香港與內地之間的跨境旅遊政策，印尼駐港總領事館通知有關職業介紹所及僱主，印傭不可前往內地。如印傭目前身在內地，請即通知傭工及其僱主着其盡快回港。

另外，菲律賓駐港總領事館勞工參贊昨亦向中介公司發信，要求中介公司盡責查核傭工身在何處，如她們身在內地，要通知僱主帶傭工在口岸封關前返回香港，如中介公司不依從會有行政處分。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，僱主一家大小到內地或外地遊玩，帶同外傭一同前往亦佷普遍，僱主未必出發前通知中介公司，除非要求協助辦理旅遊簽證，僱主在疫情下應關注自身安全，應會盡快回港。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，不少外傭喜歡假日一起到深圳玩樂，通告反映兩政府關心國民的安全，但出信時間太倉卒，僱主不會有足夠時間帶外傭回港，也不是中介公司可做到聯絡的工作，總領事館應用多種方法聯絡傭工，例如在官方網頁或外傭教會網絡公布訊息、或派員到中環等外傭聚集地方更有效。