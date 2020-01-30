凌晨排隊輪購口罩　市民揶揄「要多謝林鄭」

武漢肺炎蔓延全國，以至其他國家及地區都相繼出現確診個案，香港市民人人自危，紛紛搶購口罩自保，惟供不應求下出現斷貨，有市民不惜通宵達旦在連鎖店及藥房輪候，不少市民直斥港府防疫不力，更有人揶揄說：「要多謝林鄭月娥！」另對於網上及手機即時通訊軟件流傳訊息，指各區民政諮詢中心及民政事務總署將向全港市民派發口罩，民政事務總署發言人今日(30日)澄清絕無其事，並提醒市民加強警惕，勿輕信謠言。

市民張太表示，今日凌晨4時30分便到香港仔中心的一家連鎖店外排隊，最終成功購買了一盒口罩給3歲的孫兒。張太直言「好開心」，但也表現得十分無奈，更不忘揶揄一番說：「個孫仔未見過世面唔想佢死，要多謝林鄭搞到香港人要咁去搶口罩，香港人有身份證買唔到口罩，你問林鄭佢究竟搞咩嘢，個個要返工買唔到口罩點返工，係咪唔使食飯？」

張太續指，由於家中只剩下20個口罩，但有3名成年人需要使用，直斥道：「覺得佢(林鄭)好離地，香港絕對要封關先可以對抗肺炎。」

另有市民林女士同樣對港府防疫不力大表不滿，她坦言很擔心會感染武漢肺炎，批評政府辦事不力，沒有顧及香港人，直言市面上口罩供不應求，與政府囤積不無關係，要求相關官員問責落台。