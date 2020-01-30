私營安老院冀政府助採購口罩　外勞回鄉後建議隔離

武漢肺炎疫情持續，口罩等防疫物資短缺，香港安老服務協會執委李輝指，全港500多間私營安老院舍大都在新春假期前預購防疫及消毒用品，資量應維持1星期或以上，但近日10多間院舍因口罩不足求助，估計私院需要10萬個口罩應付當前疫情，希望政府直接提供物品或統一探購再分配。

她表示，社會福利署正向私營安老院舍提供津貼，用作購買口罩、酒精搓手液、探熱針及漂白水等，40個床位或以上院舍最多可獲5000港元，39個床位以下最多可獲3000港元，院舍先墊支再憑申報。

由於市面出現搶口罩潮，協會收到院舍因短缺口罩求助，需向友好院舍借口罩，該會正向本地口罩代理訂購，有院舍希望代訂2000個口罩，協會只可分配600個。她說，安老院舍照顧大量長者，如長者感染會加重公立醫院壓力，希望政府直接提供物品或統一採購再分配給院舍。

李指，協會已向會員院舍發出防控指引，大部分院舍已謝絕家屬探訪，而安老業有2500名內地外勞做護理工作，如她們回內地度歲後返港，院舍應讓外勞不要即時上班，自我隔離數天後才返回崗位，以防感染院舍長者及職員。