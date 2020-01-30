每日一片：大圍街頭執二手口罩？市民拍片斥：「唔好累人啦」

市面口罩難求，網上不時流傳有人收集二手口罩重售。日前就有市民在街頭聲稱目擊一名操鄉音女子在垃圾桶執拾二手口罩，更拍片狠批對方：「知唔知呢啲口罩（二手口罩）好污糟！」

網民‎樂兒於Facebok群組「巴打絲打 Facebook Club」分享相關影片。事發在昨日(29日)大圍積福街。從影片可見，一名疑似內地婦與另一男子蹲在地上，在一堆雜物中執拾。拍片女子指婦人在垃圾桶摷二手口罩，狠批她不顧衞生，一口鄉音的內地婦不斷辯解「搵緊假紙」，但拍片者顯然不信。

內地婦強調「啱啱睇完醫生」，正準備將口罩棄置，並非從垃圾桶內「摷口罩」。拍片者隨即反駁：「睇住你喺垃圾桶摷出嚟」，又批內地婦「冇人性」。內地婦不憤，只見她將一批口罩從膠袋內取出，放入另一邊的膠袋內，強調「全部（口罩）都係我㗎」。其後更向鏡頭展示疑似病假紙，以證她剛看完醫生。期間拍片者不斷催促內地婦扔掉口罩，引發互相指罵，僵持不下。不過整段影片並未見到內地婦從垃圾桶檢拾二手口罩的動作。

影片分享後引起網民熱烈討論，有人認定內地婦手持的口罩是二手貨，直斥「害人害物」，又呼籲市民口罩用完要剪毀：「建議大家用完嘅口罩整爛佢」；也有網民指事情或有隱情：「佢個袋係有藥，啲口罩又直又新，可能真係唔見嘢，所以拎晒自己個袋啲嘢出嚟找，拍片者屈錯人了。」

網民有話說：

Eddie Lam：其實如果大家都將口罩帶返屋企先扔，等佢哋無得周街執，可唔可行？

Jerry Cheng：搵命博喎

TinTin Candy：行為.....真係無恥.....

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