肺炎陰霾下直通巴人流稀少　旅客稱封關影響微

政府今日(30日)起封閉部分關口，但未有封鎖內地旅客的主要入境關口如羅湖、深圳灣等出入境口岸，來往兩地的跨境巴士如常運作，但人流明顯減少。在旺角中旅社外的中港巴士站，每班車平均只有2至3人上車，有巴士公司員工預計公司將縮減班次，坦言憂慮生計。內地旅客和回鄉的旅客均指封關對其出行影響微乎其微。

來自珠海的凌先生在新年到黃大仙參拜，今午(30日)坐直通巴返回內地。他指內地現時的疫情嚴重，幸好目前為止死亡率沒有沙士高。他指，港府部分封關對其出入香港沒有很大影響，只是少了高鐵，需預留較多時間改乘其他交通工具。

他又指內地的疫情防控做得很好，懷疑受感染的病人需自我隔離，又強制市民在交通工具上戴口罩，不擔心會被感染，但稱自己會減少出行。他續指，許多內地市民已不再出門，但留意到香港不少地方，如食肆和商場仍有人流，認為市民的衞生意識應提高。

打算到佛山探親的港人陳女士則指，現在到內地都會擔心疫情，但由於家中有急事迫於無奈要回鄉，但不會逗留太長時間，亦不會出門，並已購買充足口罩和酒精搓手液。她早前打算乘坐高鐵，但因高鐵站已封閉故轉乘直通巴，坦言沒有太大困擾。問及若未來全面封關會有何打算，她坦言沒有想及有關問題，「到時再諗見步行步」。

另一名來自廣州的謝女士留港探親4日後回程，她表示在香港買了口罩和搓手液回去，認為內地防控工作做得好，不擔心會被感染。她指，封關對其影響不大，因一直都以直通車往來兩地，但認為全面封關可以有效阻止疾病的傳染鏈，兩地政府可以考慮。

有兩名中港巴士的司機向記者透露，雖封鎖的關口不在其行車路線內，但直通巴乘客大幅減少，今早最多人的一班車只有15名乘客，預料公司將大幅縮減班次，憂慮生計或大減過半，坦言已打算轉行，或考慮當的士司機。他們又指，近日從內地到港的直通車以返港的本地人為主，北上則以內地人為主，相信未來乘坐直通巴的人會愈來愈少。