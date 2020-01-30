綜援長生津資產限額調高　後日生效

社會福利署公布，綜援計劃及公共福利金計劃下長者生活津貼的資產限額，將按既定調整機制根據物價指數調高，後日(2月1日)起生效。單身綜援申請人的資產限額將由3.2萬調升至3.3萬港元，單身長者或殘疾人士等的限額則由4.85萬升至5萬港元。有健全成人/兒童的家庭個案則由每人2.15萬、以4人為限、8.6萬港元為最高限額，提高至每人2.2萬、以4人為限、8.8萬港元為最高限額。

至於公共福利金計劃下的普通長者生活津貼，單身和夫婦的限額將由34.3萬和52萬，分別提升至35.5萬及53.9萬港元；高額長生津的單身和夫婦限額由15萬及22.7萬，提升至15.5萬和23.5萬港元。

政府1月14日提出把每月長生津和高額長生津的津貼金額劃一為高額長生津的金額，並大幅提升劃一金額後的單身長者資產上限至50萬，夫婦為75萬港元。至於每年綜援計劃及公共福利金計劃下各項金額按既定機制的調整，社署將在相關調整建議獲立法會批准後公布，並會按既定機制追溯至2月1日生效。

另外，政府凍結以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼計劃的入息限額，維持每月11,000元，及將其資產限額按既定調整機制由96,000元提高至99,000元。新資產限額將適用於申請由2020年2月起計的津貼。