全國口罩日耗量料達10億個　議員促醫局開倉濟民

武漢肺炎疫情擴散，全國瘋搶口罩，紛向泰國澳洲南韓日本等地搜羅，按計算，中國14億人口若有三分之一即5億人需口罩防疫，以每人一日用2個，日耗量達10億個，月用量達300億個。

本為醫生的議員陳沛然指，今次口罩缺貨明顯是私營市場有人囤積居奇再抬價出售，港府卻袖手旁觀，反觀鄰近的澳門及台灣政府均有應對方案，難怪港人對政府感到沮喪，「港府剩識得不斷開會」。他批評醫管局內部有積存貨，卻拒絕透露存量，之前聲稱數量足讓醫護界用3個月，今日(30日)又改口指存貨量不足3個月，他要求政府盡快「計數」，若存量足夠，應先撥出一個月存量供市民應急，以身份證登記分配。

陳指出全國一個月內確診7000多宗，料數字會不斷飆升，以沙士長達3個月為例，武漢肺炎疫情仍料維持至少2個月，如何減少社區爆發是首要工作，口罩是防止出現本土個案的必需品，市民戴口罩時需注意個人衞生，時刻保持手部清潔，戴上後不要常用手接觸。

他又指以往此時均屬流感高峰期，過去曾提出全民戴口罩卻反應不熱烈，今年正值爆發武漢肺炎，全民戴口罩，他相信亦有助減少流感傳播，當局長遠需研究出有效及穩定的口罩供應鏈。