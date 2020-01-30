港武漢肺炎維持10患者　公院醫生診症有穿保護衣

衞生署及醫院管理局今午(30日)公布新型冠狀病毒感染個案最新進展，醫院管理局總行政經理(感染及應急事務)莊慧敏表示，在過去24小時，公立醫院新增95宗新型冠狀病毒懷疑個案呈報，目前仍有139人在醫院隔離，呈報個案有14人為醫護人員，即較昨日增2人，他們在初步測試中呈陰性。

截至今午12時，香港維持10宗新型冠狀病毒確診個案，其中9人情況穩定，1人嚴重並在深切治療部留醫，需要氧氣機協助呼吸，但不需插喉。公立醫院新增30張隔離病床到近700張，使用率40%，負氣壓病房使用率65%。

昨日(29日)大埔那打素醫院兩名懷疑個案一度呈弱陽性反應，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指兩人在初次測試的報告結果不是很明顯，重做後結果是陰性，今早再取樣本測試後結果為陰性，醫生會跟進病人情況再決定需否取樣本檢測，形容情況不是不常見。

有指最新兩名確診病人入住W酒店時已出現發燒病徵，並已通知衞生署，但署方沒有跟進。張表示，懷疑個案須由醫生檢查後，確認病人符合後呈報，即使他們從湖北到港，署方只可給予健康建議，署方曾向酒店給予建議，希望勸兩人求醫，但不可強制他們接受隔離。

有3名公立醫院醫生接觸患者後出現病徵，2人是沙田威爾斯醫院醫生及1人屬瑪麗醫院。莊指威院醫生化驗結果呈陰性，瑪麗的料今晚有結果，他們接觸病人時有穿適當保護衣。

另有傳瑪嘉烈醫院醫護投訴院方提供的口罩過期，莊慧敏指無收到同事相關投訴，若不幸發生，職員應報告。對於醫護的住宿問題，莊指醫管局正草擬文件，相信這兩日能公布。