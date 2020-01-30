港股今挫711點　踏入鼠年兩日累瀉1500點

武漢肺炎疫情擴散，港股踏入鼠年連日下挫。恒生指數低開130點後反覆尋底，尾市最多跌830點，見26,330點的今年低位，失守100天線，一舉回補去年12月12及13日兩個上升裂口，收市報26,449點，跌711點或2.62%，兩日累瀉1,500點或5.3%，估計市值蒸發逾2萬億港元。國企指數收報10,325點，跌293點或2.77%。主板全日成交1,243億港元。

騰訊高開低走，收市報375元，跌2.1%。阿里巴巴一度跌穿200元，收報201.8元，跌2.7%；美團點評及小米集團收挫4.3%及6.6%。

憂慮疫情影響手機生產及銷售，手機設備股災情慘淡，瑞聲科技及舜宇光學收市大挫7.5%及7.4%，是表現最差兩隻藍籌股。丘鈦科技、高偉電子及比亞迪電子跌8%至12%。電訊、5G及半導體股亦被拋售，中國移動收跌4.4%；中國聯通跌2.4%。中興通訊及京信通信收挫7.6%及12%。中芯國際跌9.8%；華虹半導體跌10%；ASM太平洋跌6.7%。

金融股方面，滙豐控股57元「血肉長城」失守，以全日低位56.7元收市，跌1.5%。中國平安跌1.8%；友邦保險跌3.1%；工、中、建三大內銀股跌2.2%至3%。

醫藥股兩極化，藍籌中國生物製藥及石藥集團收跌5.5%及4.2%。個別二、三線股繼續有炒作，中國醫療復牌再飆3.8倍；大健康國際升1.6倍；精優藥業升1.3倍，另有數隻升幅逾三至六成。

濠賭股連日下挫，美高梅中國收跌6.4%；新濠國際及永利澳門跌5.3%及5.2%；金沙中國跌4.1%；銀河娛樂跌2.5%。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近日表現相當波動，投資者關注新型肺炎疫情發展，暫時對經濟影響未能完全掌握，對股市影響相信仍會持續數個星期。至於外圍方面，美股表現相對穩定，聯儲局繼續維持息率不變，但對經濟前景展望則無之前般樂觀，暫時建議保持觀望為主，待局勢明朗化才考慮入市。

博浩資產管理首席投資總監楊俊文表示，受武漢肺炎打擊，A股與港股將會是跌市重災區，如果美股都因此跌3%，A股與港股起碼要跌6%至8%，預計滬綜指及恒指將下試2,800及26,000點。他指出，疫情影響最大的是封關，人流物流的減少，打擊最嚴重的行業會是非必要性的娛樂，酒店、運輸、餐飲，生產、內房、內銀等。從昨天最大跌幅主要集中在賭業股、內房、航空等可見一斑。