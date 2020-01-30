日用品搶購潮市民跨區買米　盼港府派口罩

武漢肺炎疫情持續，近日有市民在超市搶購糧食和消毒用品，記者今日(30日)走訪旺角市中心多所超市，只有1間有賣米，市民特意跨區到旺角成功買米，卻仍無法買到消毒藥水、口罩和漂白水，亦有人認為新年後會陸續有供應商供貨，不少市民認為政府應派發口罩。

下午到超市購買日常用品的梁先生表示，家中的消毒用品和食物仍可應付約1個多月，不會特意到超市搶購生活用品，新年後超市會補貨，毋須急於一時。他又指現時街上充斥著各種來路不明的散裝口罩，擔心衞生問題，若家中存貨用盡，或會考慮越洋到日本購買，他坦言擔心若疫症在社區爆發，香港會「被封關」，屆時出境有困難。

到超市買油的崔小姐表示，昨日(29日)在葵涌住所附近「尋米」不果，要跨區到青衣才買到10公斤裝的米，今日買油是預早訂購才買到。她坦言口罩更難買，家中小孩的口罩早已用盡，只可以戴成人口罩，她說：「惟有叫佢哋少啲出門啦！」由於現時會盡量減少外出，在家中煮食次數增加，故家中會備較多的食糧。

市民王先生在旺角走遍6間超市才買到1包米，坦言「幾十年來第一次覺得買米咁難」，他現時盡量減少外出次數，食物多備一些，他從事五金業，店內口罩早已沽空，或要等廠商新年假後才有穩定供貨。他指口罩供應緊張，政府有能力應向市民派發口罩。