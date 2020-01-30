醫管局主席促政府推果斷措施　減少兩地人流

港府堅拒全面封關阻截內地武漢肺炎疫情入境，令醫護界醞釀罷工，醫管局主席范鴻齡今日(30日)發聲，於醫管局網頁發出網誌，指防止社區爆發的最有效措施在於減少源頭，呼籲政府立即推出果斷措施，進一步減少中港兩地的人流，並指政府雖較早前推出多項政策，但仍未能平息民間的恐慌，促政府考慮更有效的措施，讓市民感受到香港是一個安全城市。

范表示，公立醫院的醫護同事正奮力迎戰疫情，每天參與抗擊病毒，難免會擔心自己和家人的健康，他理解部分同事的擔憂，對他們的訴求十分着緊，所以除了確保有足夠的個人保護裝備、提供化驗支援等措施外，更重視與前線同事的溝通，透過員工座談會、防疫快訊和新設的員工熱線等，掌握員工的需要，更與工會和其他員工代表保持溝通，跟進他們的需要，並將他們的訴求向政府轉達。

他說明白現時市面口罩短缺，市民一罩難求，在政府推出果斷措施之前，政府應更盡力回應市民需要，確保口罩供應。他又指公立醫院的前線醫護是香港防疫的最後一道防線，他感謝醫管局上下的同事在抗疫工作上一直不辭勞苦。他希望全體同事繼續緊守崗位守護市民健康。他又說，只要市民上下一心，全力支持抗疫，各行業的人士都摒棄私見，積極支持醫護人員抗疫，這一場抗疫之戰，最終一定會得勝。