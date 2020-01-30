英皇集團捐1000萬元人民幣　購醫療物資援湖北香港抗疫

面對近期湖北省武漢市及香港的新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續蔓延，英皇集團連日來與湖北省慈善總會及無國界社工緊密溝通協調，今日（30日)宣布通過英皇慈善基金向湖北省慈善總會及無國界社工捐贈合共人民幣1000萬元的醫療防護物資及捐款，以支持湖北省及香港的緊急防疫工作，包括過百部無創呼吸機用於支持對症治療，以輔助重病患者增加有效的通氣量、改善換氣；另採購過萬套醫療防護裝備，為湖北省醫療單位、堅守崗位的一線支持人員及重病患者提供支持和幫助。

物資經已搜購並將於下星期抵達湖北省並報送至湖北省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部，再分配給湖北省內9個市縣十多家嚴重缺乏醫療設備的醫院。部分捐款將分別捐贈至湖北省慈善總會及香港無國界社工，前者通過其省級統籌管理能力，有效地統一調配各類資源，用於多層面的抗疫行動；無國界社工透過與香港社區合作，為社區獨居老人及基層家庭分派緊急防疫物資，進行社區防疫教育。

在2006年英皇集團主席楊受成博士與湖北省慈善總會合作，於湖北省武漢市榮軍醫院開設名下首間老年中心楊受成（中國·武漢）關愛老年中心，自此在當地展開了長達14年的老人善終工作。該中心以醫養結合的模式為湖北省的孤寡老人提供一站式臨終關懷服務，讓他們可以有尊嚴、無憾地走到生命盡頭。

此專案是全國首個引入香港社工與內地醫護合作提供情緒支援的服務計劃，成功打破傳統對死亡的忌諱，將善終服務引入湖北省，先後獲頒2007年民政部最具影響力慈善項目提名獎及2008年湖北省愛心慈善獎。在本次抗疫行動中，榮軍醫院被列為新型冠狀病毒肺炎防控醫院，並全員取消休假全力應對新型肺炎，英皇集團亦將定向捐助一批醫療防護物資用以支援榮軍醫院的疫情防控工作。

面對這次的抗疫馳援，湖北省慈善總會對英皇集團的捐贈安排予以認可，並表示在現時醫療設備供不應求的情況下，此次的捐贈將對一線支持工作提供非常有效的幫助；同時也感謝英皇集團一直以來對湖北省老年人的關愛及資源調配。由湖北省民政廳直接領導管理的湖北省慈善總會多年來與英皇集團合作推行省內的老年公益事務，在此次疫情防控工作中，除重點支援武漢市外，也會對湖北省內其他地區疫情防控工作給予資金和物資援助。