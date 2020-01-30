3200萬個口罩將供應港市場　人均購得4個

為防武漢肺炎，香港一「罩」難求，政務司司長張建宗表示，香港目前口罩供應緊張，來源主要以內地為主，並優先向前線醫護人員供應。政府有就相關方面開會諮詢專家意見，認為減少市民之間的接觸及聚集，能有效降低傳染機會，政府同意以風險為本有優先分配措施。

口罩用量方面，張指公立醫院的口罩供應由醫院管理局負責，目前使用量是平常的5至6倍，存量仍夠用約1個月。政府已全球尋找口罩供應及接觸10多個國家共140多個供應商，亦接觸內地港資供應商，今個月已購得500萬個口罩並在上周陸續抵港，本月有800萬個口罩由內地供港供私人零售市場，目前正與內地聯擊，希望促成2400萬個口罩供港以供應香港私人市場。

他又澄清，政府沒有囤積口罩，也沒有轉送內地，也不會免費派發口罩，市民切勿誤信謠言。至於會否跟澳門做法入酒店捉湖北旅客，張稱政府明日繼續開會，之後會交代做法，呼籲他們盡快離港。

至於會否推出法令只限香港居民買口罩，張稱會留意疫情發展，如果情況逆轉會作嚴厲措施。但商務及經濟發展局局長邱騰華指，口罩大部分買家是香港人，其他人來港採購數目不大，認為硬性規定按身份購買口罩在實行上有困難。