劏房窄小渠管亂駁　測量師憂成疫症爆發隱患

武漢肺炎肆虐，劏房恐成疫症爆發隱患。有測量師今(30日)指出劏房戶居住環境較差，普遍有通風不足及廁所去水渠管亂駁等問題，易將細菌及病毒困於一室；關注團體擔心一旦疫情社區爆發，全港逾8萬劏房戶將首當其衝，促政府加強支援向基層派發口罩等。

前測量師學會會長何鉅業指出，劏房的廁所多為「黑廁」，即無窗或無自然通風，以致細菌容易聚於室內，容易危及住戶健康。何又指劏房廁所去水渠管亂駁情況十分常見；當一個單位被分間為多間劏房，每間劏房均設廁所，眼見廁所位未必靠近污水渠，有人或將污水駁至最近的清水渠。

假若出現帶菌的排泄物，廁所地台去水渠的Ｕ型聚水器因乾涸而未發揮隔氣作用，污水濺起的水花或揮發物有機會乘氣壓循去水渠「谷返入屋」，污染鄰近單位，甚至整座大廈。何直指2003年淘大花園爆發沙士時就有上述相近情況，建議劏房戶每日以漂白水等清潔劑沖洗廁所渠管，「多清潔，冇得慳！」

全港關注劏房平台成員賴建國表示，據長遠房屋策略最新數字，目前全港共有8.6萬個劏房戶，他們多為基層，未必購得足夠防疫裝備，加上居住環境惡劣兼密度高，憂心若社區爆發就「一戶染病傳整層」。賴建議政府將懲教署生產的口罩撥出部分派予基層助抗疫。