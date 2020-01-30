內地旅客曼谷候機室狂咳　港人家庭拒上機未能取回行李

不少港人於農曆新年假期過後陸續從外地返港，一班航機今日(30日)傍晚由曼谷到港，惟上機前，有港人乘客發現數名內地旅客不斷咳嗽，並有人倒臥椅上懷疑不適，遂向航空公司通報，惟航空公司向旅客稱機上無人發燒，航班如常開出。有港人擔心會感染武漢肺炎，與約100名乘客拒絕上機，航空公司未有卸下他們的行李，有港人乘客稱同行有嬰兒，行李內有奶粉，但由於無法取回行李，加上不知等候下一班航機到何時，擔心嬰兒沒有足够食物。

拒絕上機的港人徐先生向東網指，他們一家7大1小前往泰國度歲，原定今日下午5時乘搭阿聯酋航空公司編號EK384航機由曼谷回港，惟在候機室發現一個內地旅行團，多名團友不斷咳嗽，部份團友則臥在椅上，狀甚辛苦，懷疑有人發燒。有港人乘客打聽，得知他們來自湖北，領隊則戴上3個口罩，當該名港人向領隊查問時，領隊稱旅行圑來自深圳。

有港人向航空公司通報，要求再替咳嗽及不適的內地旅客量度體溫，惟航空公司稱機上無人發燒，航班會如常起飛，現場約100名來自香港、澳門及新加坡旅客拒絕上機，並要求向航空公司取回行李，及安排另一班航機接載他們。

徐先生指，航空公司沒有卸下他們的行李，並已起飛，他與家人及另一個港人家庭共15人滯留機場，當中包括1名嬰兒及2名兒童，唯有自費購買另一航班的機票回港，但由於沒有行李在身，嬰兒沒有奶粉吃，十分憂慮，而他們各人亦只有一個用過的口罩，感到十分狼狽。

東網正向阿聯酋航空公司查詢事件。