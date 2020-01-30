傳國泰供乘客用口罩量大削7成　議員憂播疫

因管理不善而從全球最佳航空公司排行榜中跌出三甲的國泰航空，面對來勢洶洶的武漢肺炎疫情，竟然向乘客利益「埋手」。網上有傳國泰縮減每班航班向乘客提供口罩的數量達到7成。國泰回覆時未有否認事件，指因為其口罩訂單被取消，需謹慎使用口罩存貨。議員認為削減乘客口罩問題嚴重，擔心會增加疫情傳播風險。

武漢肺炎來勢洶洶，全球各地都有口罩搶購潮，香港更是一罩難求。網上有傳，國泰發出內部通知，指即日起每程短途航班只會向乘客提供20個口罩，長途航班提供50個。據了解，以往國泰每程航班都會提供70至170個口罩供乘客使用，換言之供應量大減70%。

國泰回覆查詢時未有否認削減乘客口罩供應傳聞，只稱因為全球口罩供應短缺，其恒常口罩訂單亦被取消，所以需要謹慎使用現有的庫存口罩，國泰正積極努力從不同供應商採購更多口罩。

曾任民航機師的議員譚文豪指，理論上現時疫情嚴峻，乘客出行為加強衞生都會自備口罩，實際上全球各地都有口罩搶購潮，尤以內地及香港的口罩供應最為緊張，假如乘客因為買不到口罩，或其登機後健康情況發生變化而需要使用口罩，國泰卻未能滿足需求，他擔心會增加疫情傳播風險，亦憂慮國泰會削減為員工提供的口罩數量。他認為國泰作為香港大型企業，連其都出現口罩短缺，問題相當嚴重，政府應該更積極增加香港口罩供應，加強防疫。