自動車牌識別系統助警農曆新年發逾108告票

新界南總區交通部執行及管制組人員，於農曆新年假期期間（本月22日至30日），在荃灣、葵青、沙田及大嶼山區展開「自動車牌識別系統」偵測行動。行動中，3名男司機涉嫌 「無第三者保險的情況下使用車輛」及「駕駛未獲發牌照車輛」被捕，另外1名男司機則涉嫌「停牌期間駕駛」及「無第三者保險的情況下使用車輛」被捕。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於二月下旬向警方報到。另外，警員亦於行動中發現一輛私家車不適宜於道路上行駛，該私家車已被扣查作進一步檢驗。

此外，警員亦向多名違例司機發出共108張告票，當中78張涉及駕駛未獲發牌照的車輛，其餘30張則涉及沒有展示有效的車輛牌照的車輛。

根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，停牌期間駕駛即屬違法，違者可被判罰款一萬元及監禁十二個月，並吊銷駕駛執照十二個月至三年不等。停牌期間駕駛亦會令保險失效。

警方呼籲各駕駛人士，停牌期間駕駛及沒有第三者保險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續於假期時採取執法行動以打擊相關違例罪行，以保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。