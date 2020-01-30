政Whats噏：區會行動升級　劉江華點擺平？

鑑於武漢肺炎蔓延，多個區議會近日緊急召開大會討論防疫工作，但民政事務總署(民政署)就聲稱係防疫原因而無法派員支援會議，搞到多區會議開唔成。民政署尋日(29日)唔派員出席黃大仙區議會，搞到區議員要手寫文件，今日(30日)就唔派人去葵青區議會會議室開門，屯門區議員就決定將行動升級，提早一日，預先佔據屯門區議會休息室喎！

包括屯門區議會副主席黃丹晴在內嘅9位區議員，今日下晝開始佔領屯門區議會休息室，並聲稱通宵留守，抗議民政署拒絕為該區特別大會提供秘書處服務。黃話將會一直留守到開會為止，如果未能進入屯門區議會會議室，就會改為喺休息室開會。佢又話留守嘅議員會一直同民政署聯絡，民政署對佔領行動亦都知情，但雙方均未有考慮有進一步行動喎。

被問到後續行動，區議員張可森話目前未有打算，但覺得民政事務局局長劉江華應該都係「接Order(命令)做嘢」，就算有會面都冇意思，所以唔會約見劉。而民政署回覆東網查詢時話，為咗盡量減低疫情喺社區擴散嘅風險，屯門區議會秘書處未能為特別會議提供即場秘書服務，而民政事務處亦未能提供場地支援。至於區議員佔領休息室，民政處同政府合署嘅管理公司職員已通知區議員，政府合署嘅開放時間同設施運作安排，並請佢哋離開。

另一個區議會就要淪落街頭。葵青區議會今日召開特別大會，但區議員到場發現會議室門都鎖埋，臨時移師附近商場外空地繼續開會。議會主席單仲偕話，該區5名建制派議員有3名出席會議，但因會議無法正常進行而離開，反映建制派都希望開特別大會啦！佢話早喺上周三(22日)已經通知要開會，其後喺尋日又同區議員確認繼續開會，而民政署就話唔會派人出席。

單仲偕話取消會議係主席嘅權力，民政署唔派人出席都冇權取消，所以冇會議室咪喺條街到開會囉，秘書就可以喺屋企睇直播，跟住做埋啲會議記錄啦！

而黃大仙區議會主席許錦成喺今日聯同十幾名區議員，就民政事務處尋日冇派員出席會議，去到民政事務總署抗議，但民政署竟然冇派員接信喎。許就話稍後會要求民政總署署長謝小華去解畫添！

幾個區議會都開唔到會，鬧爆民政署政治凌駕民生，由過往嘅合作無間變咗不合作，睇嚟啲區議會肯定咬住唔放，劉江華點擺平呢？