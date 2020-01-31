西貢50歲連理榕搬家　新技術遙控車2小時辦妥

西沙公路一株超過五十歲樹齡的連理樹要搬家另植，過去這類工程既費時又燒錢，但承辦商引入新技術後，只需兩小時就輕鬆完成！位於西貢西沙茶座旁的兩棵細葉榕，合併生成一株連理樹，已成當地地標，不過，西沙路要進行擴闊工程，連理樹須搬遷到一百米外的新建公共運輸交匯處重植，傳統方法是利用滾筒，不過，承建商金門建築早前首次採用遙控車搬樹，僅花兩小時就完成搬樹，比起傳統方法的一個多星期更為快捷。

金門建築高級工程經理黃頌光介紹稱，早在設計階段，工程人員已透過立體掃描技術，準確評估出孖樹重達一百七十噸，故決定利用本來用於運橋的遙控車搬樹，如果用傳統的人手滾筒運樹，需時估計要一個多星期，遙控車卻僅用兩小時便把連理樹運至一百米外的「新家」，搬樹至今兩個月，金門建築一直有樹藝師監察孖樹健康情況，新落腳點有更多空間讓孖樹生長。

新方法搬樹的成本雖較舊法貴了一成半，但因搬樹時間快，節省了地盤的大量工時，總成本反而下降了一半。黃解釋：「每日地盤成本約五十萬元，(搬樹若需)十日便要用五百萬元，新方法搬樹也不用五百萬元。」

此外，金門建築在將軍澳的數據中心工程項目，亦以「裝配式設計」技術在天台安裝四個一百七十五立方米，每個重五十噸的水缸。該公司同樣利用新技術，在內地工廠生產水缸，需時五個月，用船運到將軍澳，花四天時間安裝。金門機電工程總經理劉國昌說，如果在地盤施工，需時八個月，新技術可以節省一半成本。

劉國昌表示，數據中心需要冷氣為電腦降溫，如果無冷氣四分鐘，電腦便要停機。萬一電力中斷，重啟製冷系統也要十分鐘，所以需要大水缸儲備冷水，以備不時之需。