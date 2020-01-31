東方日報A1：抗疫搶糧　亂過打仗

抗疫三寶現缺貨，中港兩地心慌慌。自武漢肺炎爆發，口罩「一罩難求」現天價，一盒外科口罩原價約四十至五十元炒高至逾六百元。消毒搓手液及濕紙巾等抗疫物資也缺貨，市民四出搜羅均撲空，搶購潮更擴展至柴米油鹽等糧食及即食食品，昨有市民竟然買不到食米，亦有愛心寵物主人購備貓狗糧，幾個牌子的寵物糧在超市「清空」。現時本港主要依賴內地及台灣進口相關物資，但兩地分別爆發疫情忙於抗疫，令本港物資供應受阻。有立法會議員及學者批評，港府表現令人失望，防疫手忙腳亂，促請政府到不同國家及地區搜購口罩，免費向市民派發，解決「口罩荒」及穩定防疫物資供應。

繼早前內地網傳福建莆田及泉州等地有人搶購大米儲備抗疫後，本港步其後塵，將軍澳、北角及北區有超級市場昨現搶糧潮，即食麵、罐頭及食米等被一掃而空。到超市購買食油的崔小姐表示，前日在葵涌住所附近「尋米」，但「完全搵唔到」，最後要跨區到青衣才買到十公斤裝的食米，昨日所買的油亦是預早訂購才買到。另一市民王先生表示，自己在旺角走遍六間超市，才買到一包米，坦言「幾十年嚟第一次覺得買米係咁難嘅事」，又說自己從事五金行業，店內的口罩一早已被清空，只有小量存貨自用。

記者昨在中午及晚上分別走訪旺角市中心多間超市，在下午約三時，旺角區只餘一間超市有米供應，基本上所有超市的消毒用品如漂白水、消毒濕紙巾全部售罄，貨架空空如也，有主婦嘆說「使唔使咁搏命！」至於其他糧食如麵條、即食麵、罐頭等，在下午供應尚算充足，但至晚上卻餘下零星數件貨品在貨架上，產品的選擇不多，不少受歡迎的口味或品牌的貨品已經售罄。

對抗疫症人需備糧，寵物也要有準備，寵物主人亦為愛貓愛狗購備，超市內有數款品牌貓狗糧已被搶購一空。記者向店員查詢食品貨品的供應情況，多家超市的店員均說公司正在調節糧食類貨品，相信數日內會恢復供應，至於消毒用品供應，店員則指：「我都唔知」，坦言調節貨品需時，現時仍未知再次「返貨」的時間。

立法會進出口界議員黃定光形容，本港官員「做太平官就可以，緊急啲就手忙腳亂」。他認為，政府應利用各地的經濟貿易辦事處，向南美洲、中美洲等地區購入口罩，而非與內地「爭口罩」。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言，政府表現令人失望，形容官員「踢一踢、郁一郁」，對武漢肺炎的防疫及口罩供應均後知後覺，近日回應本港口罩貨量亦支吾以對，港府理應盡早派員到其他國家或地區如印尼等入口更多口罩，並向市民免費派發。

進口泰國食米的米行廣新行董事總經理符之福指，目前本港的食米供應穩定，相信香港不缺糧食，因泰國及越南等地可隨時運米到港。米價則略有上升，因泰國去年出現旱災及預計今年亦會發生，令耕種面積減少。

食物及衞生局局長陳肇始強調，現時食物有正常穩定供應，副局長徐德義補充指，市民因擔心疫情，希望增加食物存量，但零售地點假期人手較少，補貨較慢，強調並非供應出問題。

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