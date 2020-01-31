你要知：擦金屬洗燶煲樣樣得　牙膏真係咁神奇？

牙膏都可以用來洗煲？網上流傳有家庭主婦用牙膏，成功擦走不銹鋼煲的陳年污漬。有指牙膏用途多多，不但可以用作擦拭金屬，令物件例如水龍頭、銀器及燒焦了的煲等變得光潔如新，更可以用來去除手錶或手機表面的劃痕。牙膏真的如此神奇？東網請來人有「火博士」之稱的香港科技大學化學系理學教育助理教授陳鈞傑，為大家測試及解構。

牙膏是一種較為溫和的摩擦型清潔劑，牙膏用作清潔牙齒同時要保護琺瑯質，故磨砂粒子的硬度不能太高，否則會磨損琺瑯質。牙膏內含有水合二氧化矽（Hydrated silica）的物質，為硬度適中的磨砂粒子，用作輕微打磨牙齒上的污漬。陳鈞傑指出，如果煲燶的污漬較柔軟，可以用牙膏清潔。加上磨砂粒子幼細，牙膏可以深入罅隙清潔污漬。但當污漬硬度較高，例如燒焦了的食物，便需要硬度高的清潔劑，包括市面上廚房專用的廚房磨砂清潔劑，才能有效去除。

陳鈞傑亦推薦「魔術海棉」，用作去除嚴重燒焦，甚至已變成炭的污漬。由於污漬硬度高而且黏實煲面，無法以廚房專用的清潔劑清理，用三聚氰胺組成的魔術海棉再加水便可輕鬆去除。三聚氰胺為硬度高的顆粒，可磨走物品表面上的污漬。

網上也有流傳牙膏有助擦走銀器上灰灰黑黑的氧化層。陳鈞傑解釋，銀器上的氧化層是因金屬與空氣中的氧氣及硫化物產生化學作用，形成黑色的硫化銀（Silver sulfide）氧化膜。這氧化膜硬度不高及較薄，因此牙膏所含的微細粒子可擦走銀器上的氧化層。不過，牙膏的磨砂粒子有機會刮傷銀器的表面，令銀器因花痕而失去光澤感。

另外，有指牙膏可以去除鏡面或手機及手錶表面劃痕，不過在手錶面上實測後，前後分別不大，原有的劃痕仍在。陳鈞傑解釋，錶面大致分為膠面及石英或玻璃面，而膠較為軟身，有機會用牙膏做到打磨的效果，「呢個係需要功夫嘅，你要磨到其他位同條痕一樣咁平。」至於石英或玻璃面硬度高，則無法用牙膏打磨，去除劃痕。

至於茶杯上的茶漬或咖啡漬，均有機會被牙膏洗走。因為茶漬其實是茶葉中的單寧酸、鞣酸，是深色的有機物質。這些有機物質屬軟身的污漬，黏附在杯的表面，理應用任何清潔劑或磨砂類清潔劑都可以輕鬆清走。「牙膏都算係一種清潔劑，磨砂粒子相信都可以清走茶漬。」

有家庭主婦反映，無論用牙膏或清潔劑，也無法令氧化了的水龍頭變回原狀，原來這是與水質有關。水龍頭出現的水垢，是因自來水所含的礦物質乾涸後形成白色的沉澱物。這種沉澱物相對較易清潔，用牙膏已可輕鬆洗走。然而自來水含氯氣，廁所水也含有氯化物和鹽，均會腐蝕金屬，久而久之令金屬出現氧化。「但呢種氧化比較難清理，金屬本身腐蝕咗會失去光澤。」因此，要清潔家居各個角落及物件，用專用清潔劑的效果比用牙膏更佳！

實測過後，陳鈞傑直指：「牙膏用嚟刷牙，點會用嚟洗煲呢？」他笑言，牙膏並不如網上流傳般神奇，而牙膏只含輕微的打磨劑、洗滌劑、殺菌劑及氟化物等成分，在清潔和強化牙齒琺瑯質同時，能減少細菌孳生。「牙膏用嚟刷牙，唔係用嚟清潔。」