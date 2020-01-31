探射燈：元朗戒毒所淪吸毒天堂　即場上電

元朗出現「南亞K場」，該區美沙酮診所也淪為販毒及吸毒天堂。東網記者早前於元朗美沙酮診所外巡視時發現，多名毒品拆家、癮君子光天化日之下進行毒品交易甚至即席「上電」。有立法會議員直言情況離譜，促請嚴正執法。

衞生署的美沙酮診所原意是為戒毒人士提供美沙酮服用，希望協助癮君子逐漸脫離毒癮，惟記者過去曾屢次發現戒毒診所竟淪為販毒場所，其中在元朗美沙酮診所，每日均有毒品拆家到來並於診所外長櫈守候，兜售不明藥丸及針劑，亦會將小量毒品跟身或含在口中。戒毒者往往會先入診所服用美沙酮，離開時又會抵受不住誘惑再次購買毒品，亦有人購買毒品後隨即到附近公廁，甚至即場脫褲上電，嚇煞途經路人。

元朗區議會副主席麥業成指，該美沙酮中心外向來都有毒品交易，但最諷刺該中心正位於元朗警署對面，他指元朗毒品問題向來嚴重，原因是靠近邊境，毒販容易散貨，而元朗黑幫勢力大，勾結販毒集團從事毒品生意亦不出為奇，他批評警方過往打擊不力，希望能加強巡邏及打擊區內毒品問題。

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