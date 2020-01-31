探射燈：九龍公園亦「淪陷」　大量噪音擾遊人

九龍公園有大批外傭及南亞人「進駐」高歌，噪音滋擾遊人。

「南亞K場」並非只在元朗擊壤路一帶獨有，近年每逢假日，九龍公園便會有大批外傭及南亞人帶同擴音器「進駐」高歌，造成大量噪音滋擾遊人。有區議員直言情況並不能單靠執法解決，長遠而言政府應增加合適的社區康樂用地，否則噪音問題只會轉移到其他地方而不會止息。

作為社區「市肺」的九龍公園為港人休憩勝地，然而每逢假日園內噴水池周圍便會被近百名外傭及南亞漢佔據，有人帶同超過50厘米高的喇叭播放菲律賓及印尼語歌曲，亦有人出動「私伙」電視機作卡拉OK螢幕，開大音響旁若無人地高歌。東網記者曾以儀器量度噪音水平，結果顯示現場噪音持續高於88分貝以上，當有人高歌，擴音器更可發出高達93.5分貝，對其他公園使用者造成嚴重噪音滋擾。

油尖旺區議員賀卓軒直言，以上噪音問題依然經常發生。他認為要處理問題「最好唔好走到執法、票控呢一步」，加上執法後製造噪音者或會轉移陣地，噪音滋擾最終只是換個地方再上演，故認為首先要與南亞人士及外傭做好溝通，長遠而言政府則需要思考，如何在各社區提供充足且合適的康樂用地滿足不論是本地還是外地人的康樂需要，才能確實解決問題。

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