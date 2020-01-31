探射燈：元朗霸路「南亞K場」噪音　居民無覺好瞓

元朗淪假日「南亞K場」。曾發生多次南亞街頭混戰的元朗擊壤路，近期每逢周末逾百名南亞人帶擴音器高歌作樂，由下午至深夜噪音不斷，附近居民飽受滋擾。現場至少3團人同時載歌載舞，最高錄得聲浪有如大型貨車在身邊擦過，堪媲美屯門公園大媽震天歌聲；他們同時在飲酒作樂，遺下一地垃圾。區議員坦言屢接投訴，又指南亞人常為爭女打鬥，擔心治安再惡化，促警方聯合其他部門加強執法。

「成日都係咁播歌播到半夜三更，住喺樓上真係好煩！」居於擊壤路附近的張先生忿忿不平，其單位面向上址五人足球場，不時有南亞人在附近一帶聚集，他指近3、4個月來，南亞人噪音問題變本加厲，逢周末假日，下午起就有大批南亞人帶同擴音器高聲播歌，興之所至更興奮叫囂，有時持續至深夜，令人難以入眠。張及其他住戶曾多次報警求助，但問題未見改善。

擊壤路一向是區內南亞人聚會地點，日前周末下午起已有數十名外傭在球場看台及喜利徑兩旁「打躉」，至傍晚6時，多名南亞男子帶同擴音器到場，並在附近店舖購買數十支啤酒，一邊開懷暢飲，一邊大播勁歌，後來愈來愈多人前來聚集，不少人旁若無人地高歌起舞。連在旁打躉的外傭亦加入戰團，取出擴音器和「唱K神器」自娛，高峰時至少3部擴音器同時大聲播歌，一條僅約100米的街道瞬間變成南亞街頭K場。

對於震耳欲聾的音樂聲，大部分街坊都避之則吉，東網記者量度現場音量至少有70分貝，最高逾85分貝，參考環保署交通噪音的標準，現場音量已達噪音程度；即使距離現場100米外，音樂仍能清晰聽到。記者去年12月初在屯門公園場內量度大媽歌舞團聲浪，亦錄得85分貝，儼如大型貨車在身邊擦過。至晚上9時，數名警員巡經並抽查部分南亞人後離開，惟在場人士未有調低音量，狂歡派對直至接近午夜才散場，地上卻遺下大堆花生屑及空酒樽等。

元朗區議會副主席麥業成坦言，不時接獲居民有關噪音投訴，加上附近士多賣酒及廉價家鄉小食，淪為露天「開P」勝地，估計警方礙於溝通問題未有着力打擊，建議食環署、康文署及警方進行聯合行動加強執法。

耳鼻喉科專科醫生黃漢威表示，參考工業安全標準，一般而言每日感受超過85分貝的噪音便會對聽力造成損害。此外，由於噪音情況發生在晚上，亦可能令人失眠及有機會引伸出其他心理疾病。

警方發言人表示，去年1至11月期間接獲38宗發生於擊壤路的噪音投訴，經調查後向其中7宗投訴的相關人士發出警告。

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