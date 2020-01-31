元朗擬辦駕駛學校　交通堪憂村民怒吼

本港現有四間運輸署指定駕駛學校，屬同一公司營運，最近有新營辦商向城市規劃委員會呈交在元朗山下路開辦駕駛學校的申請，欲加入市場。不過，山下村村民對該建議大表反對，認為駕駛學校坐落的山下路是村民進出的必經之路，亦是高速公路的支路口，擔心駕駛學校增加道路風險，埋下計時炸彈，甚至打斷逾千名村民的交通命脈。城規會原定本月十七日審議相關申請，及後申請人提出延期審議。

申請人安佳駕駛學院有限公司最近向城規會提出申請，建議在元朗山下路丈量約份第120約地段第2620號餘段（部分）一幅佔地四千一百三十八平方米的地皮擬議作臨時駕駛學院。規劃署指有關地段屬「露天貯物」地帶。根據大綱圖的《註釋》，圖則沒有相關規定，任何土地或建築物的臨時用途或發展，如為期不超過三年，可向城規會申請規劃許可，在獲准後方可進行。城規會在諮詢期間收到二百六十三份公眾意見。

東網記者到現場了解情況，擬議的臨時駕駛學院介乎唐人新村交匯處及山下路交界，該段山下路是一條雙線不分隔車道，道路非常狹窄，車輛進出頻繁，周六傍晚非繁忙時段的粗略統計顯示，三分鐘已有至少六十架車輛行經，當中不少屬重型車輛。該駕駛學院建議三條考車路線，其中兩條會途經元朗公園對開的公園南路及公園北，該處有兩間中學，亦有不少街坊在公園緩步跑，另一路線則繞過唐人新村交匯處，經朗天路再返回山下路。

村民張定友表示，村民出入均依靠山下路，平日只有一條專線小巴路線進出，常因塞車而脫班，繁忙時間問題更嚴重。另一村民張耀明則稱，村內現時有一千五百至一千六百個村民，近年村內一帶增至五十個不同類型作業者營運，包括倉儲、建築材料、回收場、貨櫃場及汽車維修等，導致大量重型車輛進出，若上址再設立駕駛學院，學車會與大型車輛「爭路」，更易釀成交通意外。

山下村本月四日晚曾舉行村民大會，安佳駕駛學院董事羅星航亦有出席，約六十名村民出席了會議，會場掛有「強烈反對在山下村設立駕駛學院」的橫額，未開會已充滿火藥味，期間羅回應指不會撤回方案，其後被趕離場。村民又不滿村長偏幫有關營運商，有人爆粗指罵，甚至擲水樽等，最後有人報警求助。

羅星航指，法例上已規定早上七時半至九時半及下午四時半至七時半不准在街上學車，認為上址業務不會加重繁忙時間的交通負荷，而且該公司承諾經過學校的考車路線，不會在三時半至八時出車，以免影響放學時間的交通，他又指已委託專家作交通評估，相信不會對交通有所影響。

運輸署表示，會提交意見予城規會考慮，待城規會聽取各方面意見及批准相關土地可作駕駛學校用途後，才考慮其指定駕駛學校的申請。至於安佳的規劃申請，署方則指需提交擬議位置一帶繁忙時間的車流量及相關的交通評估，以確認擬議用途會否對現有道路網絡的交通構成不可接受的影響。