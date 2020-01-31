Dr.東：玫瑰痤瘡專襲30歲上女性　少酒少啡減病發

不少都市人有皮膚問題，玫瑰痤瘡是香港常見慢性皮膚病之一，該病主要影響30歲或以上的女性，患者面部中央位置如鼻子、面頰、前額甚至下巴會出現紅斑，還有微絲血管擴張、丘疹或膿皰等病徵，嚴重時甚至會出現「酒渣鼻」(又名酒糟鼻)，大大困擾愛美一族。皮膚科醫生胡惠福表示，玫瑰痤瘡易被混淆為其他皮膚病，如暗瘡或濕疹等，有病人曾錯誤地自行購買類固醇藥膏塗搽，結果反令病情惡化。

胡惠福表示，曾有一名30歲女病人求醫，她年輕時已常間歇性面部泛紅，18歲開始對品酒很感興趣，每天會飲一杯紅酒，運動時又喜愛高溫瑜伽，結果皮膚問題漸嚴重，出現不同徵狀，包括早期的「酒渣鼻」。病人求診後，被診斷原來患有玫瑰痤瘡，經處方外用藥膏、口服抗生素及激光治療後，情況大為改善，病人又被建議戒酒、避免高溫瑜伽活動、停止類固醇藥膏等。

他解釋，患者主要受炎熱天氣影響而發病，他們通常帶有敏感性肌膚，寒冷天氣及強風下，會令皮膚問題更嚴重，同時容易對各類化妝護膚品產生敏感反應，出現痕癢、刺痛的感覺。部分患者更同時患有濕疹，寒冷乾燥天氣會令濕疹病情惡化。

對於玫瑰痤瘡，不少會混淆是其他皮膚病，其實玫瑰痤瘡的皮膚性質屬於敏感性皮膚，在悶熱的環境、曬太陽、或進食辛辣食物後，患者面部微絲血管顯現，面部可以有丘疹及膿瘡，但沒有白頭、黑頭粉刺，亦沒有較大較深的結節或囊腫，部分人會影響眼睛，即眼睛酒渣或酒渣上眼，引起眼睛乾澀發紅、眼瞼紅腫灼熱等。

胡續稱，患者需避開玫瑰痤瘡的誘因，治療應視乎患者病徵及嚴重程度，如可外塗藥膏和口服藥物改善情況，但酒渣鼻則需外科手術或激光治療。他又指，目前未有根治方法，患者須避免誘發原因，如避免高溫活動、所有酒類和咖啡，打邊爐亦不能靠近爐邊等。

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