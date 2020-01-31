政府拒全面封關　醫護爆煲邊緣死頂：「衰過SARS！」

Ann(化名)2002年起任職公立醫院護士，指政府明知病源而不堵截是「推醫護去死。」(曾錦彬攝)

武漢肺炎疫情有肆虐香港之虞，特區政府日前宣布星期四(30日)凌晨起封閉部分口岸，但似乎未能平息前線醫護人員之怨氣，有曾於2003年抵抗非典型肺炎(SARS)的公院護士直言，政府拒封羅湖、落馬洲等人流頻密口岸，似是欺騙市民，「揞住香港人把口先」，無助防禦疫情。

Ann(化名)於2002年入職公立醫院護士，於2003年SARS疫情最高峰時，自願走入隔離病房，照顧來自淘大花園的病患，並在疫情結束後獲醫院頒發獎狀，以肯定其服務社會之勞，「會覺得被尊重，其實當中係辛苦嘅。」

可是醫護所得的尊重，似乎只有一紙之薄，Ann指多年來醫療人手或資源並無增加，而是次武漢肺炎威脅下，政府沒有果斷全面封關堵截病原，是令醫護雪上加霜，「本身香港嘅醫療已經『爆煲』，如果我哋唔截源頭，其實根本係變相鼓勵更多人求醫。」她強調前線醫護初心不變，會盡力救助所有患者，只是香港政府「無咁大個頭，唔好戴咁大頂帽」，本地醫療在不能負荷下不堵截病原，會影響全港市民健康和生命。

Ann指是次危機比SARS一役更難打，也坦言比2003年時害怕，因為武漢肺炎傳染速度較快，而且無法估計有多少患者已湧來港，而源頭不斷散播下，情況是比之前更嚴重。她批評政府在知道病原下仍拒絕全面封關作堵截，是推醫護去死，也是將全港市民生命財產「放晒上台」，直言感到生氣。

她續指，政府日前宣布部分封關措施是太遲，指內地患者要來的早就來了很多，要傳播的已經在社區傳播了很多，而且不是全面封關，質疑實際上是繼續照讓內地人過來，又指全城正在搶購口罩，政府卻沒有做任何事幫助市民。

Ann認為政府因為政治考慮，制訂政策沒有考慮過香港人的感受，是令醫護是次心態與2003年有所不同的原因，指有醫護要求全面封關下發起罷工是無可奈可，「醫護無論流感、沙士，一直以來都無講過要罷工」，希望行動可以令到政府改變、截源頭，可以救到很多香港市民，令到醫療可以繼續下去。

「我希望香港政府可以真係諗一諗我哋醫療嘅負荷，唔好因為討好內地，而去無條件接收爆發地區嘅病人嚟。」