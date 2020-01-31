大圍逾300人排隊買口罩　市民怒轟政府卸責

新型冠狀病毒肆虐，口罩難求，全港市民搶購口罩。大圍一間藥房在店外及在其Facebook貼出預告指於今早(31日)10時，有300盒口罩出售，每人限買一盒，吸引大批市民通宵冒寒排隊。早上8時許，現場所見，已有300名市民排隊，秩序良好，稍後有職員派發籌號，不消1小時，籌號已全數經派發。

一名排頭位的女士表示，於今日凌晨1時許開始排隊，並着多件厚外套禦寒，惟凌晨大風兼落雨，感到十分凍。她稱因家中沒有口罩，故要排隊買，即使買得一盒都好。

另一名排隊人士徐先生表示，家中有7人，但現時只有約25個口罩，會好快用完。如無口罩，便不能外出及上班，他於凌晨3時30開始排隊。他對政府處理口罩問題感到徹底失望，政府應統籌口罩事件，不可推卸責任給分銷商。新加坡政府向每戶派口罩，澳門市民持身份證買口罩。「為何其他政府可以做到，香港政府做唔到?以前統籌派6000元都做到，為何統籌口罩做不到。」

此外，一名姓鄺的婆婆於凌晨4時30分左右排隊買口罩，她認為政府應該關照長者，向長者派發口罩。

另外，昨日(30日)有口罩發售的屈臣氏及卓悅，一度有大批市民排隊買口罩，今早該店舖位於旺角分店，未見有市民排隊等候。