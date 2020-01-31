瑪嘉烈確診者瞞報曾到內地　醫護界憂沙士8A房爆發重演

患者疑隱瞞病情，沙士8A病房或重現！香港昨日（30日）新增2宗確診個案，其中1宗新增個案涉及一名75歲男子，消息指，病人涉嫌隱瞞曾訪廣東順德的旅遊史，最終在瑪嘉烈醫院內科病房留醫7天，至被發現確診後才如實上報。瑪嘉烈醫護將在今日(31日)召開緊急會議商討。有醫護組織及病人組織均認為事件會令該病房的醫護人員及同房病人受到感染風險，促政府為虛報及瞞報病史和旅遊史的病人，訂立懲罰機制，杜絕今次情況。

醫管局員工陣線主席余慧明指，在涉事醫院工作的醫護人員感到十分憤怒及擔憂，不排除會參加工業行動。她指在普通病房的保護裝備簡單，只有1個外科口罩，認為政府應盡快設立懲罰機制，勒令病患如實申報，以免醫護及病患受感染威脅。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，病人與醫護講求互信，難以任何事都訴諸法律處理，認為教育患者十分重要，無計可施下才考慮用法律約束。

病人政策連線主席林志釉稱，同房病人難免會擔心。他引述《預防及控制疾病規例》指，若衞生署人員或其授權的執法人員等，面對有懷疑傳染病患者出現不合作情況，最多被判監半年，惟現時該法律未有涵蓋授權予醫管局醫護人員。他認為在現今嚴峻環境下，衞生署可授權予醫護人員，減少瞞報及虛報病例事件。