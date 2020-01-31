口罩限售吸引逾千人排隊　元朗居民出旺角搶購

全港口罩短缺，不少市民要跨區尋覓！有連鎖化妝店今午(31日)出售口罩，每人限購10個，其中位於旺角的3間分店各售400個口罩，早上10時許已吸引逾1000人排隊，有市民為購買口罩特意乘坐頭班車，由元朗跨區出市區，因只家中剩下2個口罩供2人使用，坦言對此感到無奈。有原定放假的市民亦特意早起四出為口罩張羅，批評政府無能，至今仍拒絕全面封關，為香港帶來威脅。

位於旺角花園街、近旺角中心的卓悅分店，今早排滿等候購買口罩的市民，人龍沿彌敦道轉到亞皆老街。現場不乏老人家，亦有身穿制服、準備上班的市民排隊。有職員逐一向市民講解限購口罩的詳情及派籌，期間有人疑插隊引起爭執。

市民呂先生一大早由元朗到旺角，冒着寒風排隊長達6小時，只為購買10個口罩。他指，家中只剩下兩個口罩供2人使用，早前已到深水埗等地嘗試購買口罩但不果，坦言10個口罩只可捱多數天，直言政府施政一般，「令全香港人變成苦主」。

市民朱小姐指，家人從事酒店及工程業，經常有機會接觸內地人，坦言十分擔心會受感染。她狠批政府拒絕全面封關，令港人十分緊張，即使政府聲稱會有口罩來貨，但不足以每名港人一個，「依個政府係做唔到嘢」，坦言每一日都因擔心而睡得不好，促請政府盡快增加口罩供應及全面封關。