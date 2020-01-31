犯太歲一家三口黃大仙祠攝太歲　祈求身體健康

踏入鼠年，肖鼠、雞、兔和羊等人士犯太歲，一如往年，黃大仙祠會讓犯太歲生肖的市民免費到太歲元辰殿參拜和攝太歲。今天適逢年初七(31日)「人日」又是攝太歲吉日，大批善信湧至黃大仙祠祈福許願，祠內香火鼎盛人流如鯽，工作人員需以鐵馬實施人流管制。為免武漢肺炎疫情擴散，祠內亦張貼出告示，呼籲入內人士戴上口罩，並每隔2小時清潔一次消毒地氈。

肖雞的高先生與肖兔的高太齊到元辰殿內攝太歲，他表示女兒肖羊，即一家三口今年均犯太歲，祈望新一年一家人平安順利、身體健康。高太認為近年香港的經濟及政治遂漸轉差，「惟有自求多福啦」。

任職幼稚園教師的李小姐陪同肖鼠的家人攝太歲，希望未來一年身體健康、事業順利，又指近期疫情肆虐，祈求神靈保佑學生們健健康康、無病無痛。李對現場的衞生情況感滿意，又指「個個都戴晒口罩」。

肖雞的葉先生與肖鼠的女友劉小姐到場參拜，為求心安，他指自己亦有添少許香油錢，心意遠較金額重要。市民陳先生亦趁放假到場參拜，他指近期武漢肺炎嚴重，希望港人順利渡過疫情，闔家平安。