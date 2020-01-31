旺角超市5公斤裝米掃清　市民狂買即食麵防肺炎疫情加劇

武漢肺炎疫情持續，引發香港出現搶糧潮。東網記者今日(31日)再到多間超級市場視察，發現有超市的食米及即食麵等糧食仍然缺貨。有市民坦言，擔心疫情而減少外出，故購買十多包即食麵作糧食，以備不時之需，亦有市民明言不擔心疫情會令糧食出現短缺。有雜貨店負責人則指，近日明顯有較多市民購買食米，一買更買25公斤。

記者到旺角數間超市視察，只有1間有多包食米供應，其餘均缺貨，其中有超市的5公斤及8公斤包裝食米已清空，只餘2公斤的細包裝米，有職員預計今晚或會補貨。即食麵的貨架呈半清空狀態，餅乾、麵包及冰鮮食物則未見缺貨。多間超市的消毒洗手液及濕紙巾則已被市民掃清。

市民黎先生花約300港元，購買10多包即食麵及冰鮮食物等，他指家中儲貨較少，故特意到超市入貨，以防一旦疫情加劇而缺糧，又指自己會避免外出，取消與朋友聚餐及外出看電影等，以免受感染。

成功買米的吳女士指，米價微升，預計或因有市民搶購有關，她不擔心糧食供應會受疫情影響。另一市民黃女士亦指，不擔心米的供應受影響，笑稱「我都唔係好食米」。

雜貨店負責人吳女士指，近日明顯有更多市民搶購，「個個都驚冇米」，有街坊更一口氣買25公斤米，米價則較平日略貴，因米行放假至下星期，令近日供應減少，因而上調米價，但她強調食米供應正常，認為市民毋須擔心。