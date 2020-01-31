全港中小學續停課至3月2日　公務員延長在家工作至2月9日

武漢肺炎疫情持續。特首林鄭月娥今午(31日)舉行記者會，交代進一步應對疫情措施，包括正式宣布全港中小學及幼稚園繼續停課至3月2日，並考慮到疫情非常嚴峻，政府部門可延長原本至2月2日留在家中的上班安排，各部門首長會再作安排，有效期至2月9日。期間部門還要提供基本及有限度公共服務，不單是緊急和必須的服務。

她又表示，入境處截至今日已巡查355間酒店及賓館，找到48名湖北人，當中15人自行離開，其餘湖北旅客將會被安排入住檢疫中心，或離開香港。

食物及衞生局局長陳肇始則表示，近期醫護人員的防疫用品使用量大幅增加，政府將優先提供口罩及防疫裝備予前線醫護人員。

陳肇始表示，由上周六(25日)啟動緊急應變級別開始，700張隔離病床的使用率約四成。她明白高風險工作的醫護人員有短期住宿需要，醫管局已預留房間予人員入住，又積極尋找院外的地方，醫管局會推出特別租住津貼，予有需要的醫護租住酒店。

衞生署署長陳漢儀表示，根據入境處資料，截至下午3時半，已接觸28名來自武漢的旅客，當中部分已離港，又或者過去14日並非在湖北省，又指其中一名曾到過湖北省的旅客，目前已離港。

另外，截至早上9時，據衞生防護中心數字顯示，有12宗確診武漢肺炎，當中11宗為輸入個案，一宗仍在調查，目前確診人士中以地域計算有5名港人及7名內地人士。本港至今有680宗符合呈報準則個案，當中478人已排除感染，餘下191宗個案涉及人士仍住院接受檢查。