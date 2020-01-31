口罩使用後變形致效能降　專家倡用完即棄

武漢肺炎來勢洶洶，口罩及消毒用品等賣至斷貨，惟不少民眾未能恰當使用口罩或洗手，或會弄巧成拙，反增加感染病毒的風險。有感染控制專家指出，口罩經使用後會改變形狀，或無法完全貼合使用者的面形，保護效能會隨之下降，建議市民應盡量用後即棄。倘沒有足夠口罩，市民應避免到人多擠迫的地方，與他人保持適當距離，並在接觸面部或進食前，以清水及皂液徹底清潔雙手，維持個人衞生，避免疫情進一步擴散。

衞生防護中心高級護士長(感染控制)吳毅明指出，洗手是防止感染病毒的重要一環，不少市民洗手後會以酒精搓手液再次洗手，惟此舉十分傷手，加上酒精搓手液僅屬輔助性質，呼籲市民在接觸面部或進食前，以及在如廁及咳嗽後，以清水及皂液清潔雙手7個部位，包括手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖及手腕，過程至少維持20秒，便足以保持個人衞生。

除洗手外，吳指戴上口罩可阻隔飛沫，有效減低傳播病毒的風險。惟全港一罩難求，不少市民重覆使用口罩，吳指經使用後的口罩表面或已受污染，金屬條亦可能變形，保護效能下降，建議市民用後即棄，丟棄口罩時亦應避免接觸到表面位置。至於有部分市民擔心手機等隨身物品會積存病毒，吳指一般可以清水拭擦，抹去表面油脂和塵埃，如市民以消毒酒精等進行清潔，則應先留意此舉會否破壞該手機型號的零件。