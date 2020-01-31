林鄭堅拒封關　僅推定位儀器等措施助監控　

武漢肺炎疫情蔓延，然而特首林鄭月娥在記者會中依然隻字不提關於封關的進一步措施，只表示會繼續同內地聯繫，研究如何加大力度、管控關口，以及推出部分規模細小的措施，例如篩查過境旅客和使用電子追蹤手環及定位儀器追蹤接受隔離人士。

她表示，明日(2月1日)開始，香港國際機場會對出境及過境的旅客做篩查，檢測他們的體溫，若發現發燒，將不獲准登機。羅湖及深圳灣口岸也會開始實施健康申報制度。

針對從內地返港的市民，政府表示若條件許可，應連續14天留在家中，倘外出則須戴口罩。倘過去14日到過湖北省的港人，不論是否出現病徵，都要呈報及被安排入住檢疫中心。政府亦正研究使用電子追蹤手環及定位儀器，追蹤監察要接受家中隔離的人士，冀下周有200套手環及定位儀器，給予需在家中隔離人士。

林鄭回應指，世衞已表明不建議任何旅遊及貿易限制，亦不應採取助長歧視的行動，且以香港的現實情況，全面封關的做法亦不可行。她又辯稱政府已推出的一系列減少香港和內地人員往還措施，認為措施會有成效，內地人來港的數字會持續下降，強調特區政府會繼續同內地聯繫，研究如何加大力度、管控關口。她又希望全社會在防疫抗疫工作中，互相包容尊重、互諒互讓，而非針對性排斥部分人士。

對於有醫管局醫護人員提出要求「全面封關」，林鄭月娥依然顧左右而言他，只說明白醫護擔心疫情帶來工作量和感染，亦希望做好天職，不過在新型冠狀病毒感染及呈報個案中，其實很大部分是香港居民。她又說為盡力保護醫護人員，會減省他們平日服務，為他們提供足夠防護物資，及下班後的特殊安排。

政制及內地事務局長聶德權則表示，港府至今收到600宗、約1300名在湖北的港人求助，分布在湖北超過30個城市，預料數字會增加。港府駐武漢辦事處已與他們聯繫，求助者大致健康，衞生署亦有熱線提供協助，港府亦尋求湖北省當局協助，例如一些藥物需要。

至於會否安排他們回港，聶表示，正與相關部委探討可行方法，指世衞不建議撤離行動，亦考慮到在湖北的港人分散不同地方，而全省現時交通停頓，要找集合點較難，部分城市要10小時車程才到武漢，亦因人數不少，要確保他們回港途中不會交叉感染，亦要考慮如何安排他們到檢疫中心隔離14天。